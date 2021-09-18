مصر تستعد لجمع الرباعي الليبي وعقيلة صالح لـ (الزمان): فشل الحكومة والرئاسي

2021/09/18 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة‭ ‬فتح‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬تونس‭ ‬وليبيا‭ ‬ تونس‭ -‬الزمان‭ – ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬قررت‭ ‬تكثيف‭ ‬جهودها‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الحالية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬شاملة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬شاملة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬الإنتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والتشريعية‭ ‬في‭ ‬موعدها،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ […]

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