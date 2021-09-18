2021/09/18 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تتخطى أميركا والسعودية هجمات 11 سبتمبر وتحديات المنطقة؟

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