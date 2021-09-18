2021/09/18 | 02:20 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: BG4FYUYXteA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع مسلم البياتي|السيد الحكيم: تحالف قوى الدولة يمثل ضرورة في المرحلة القادمة|2021/9/18) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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