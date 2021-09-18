2021/09/18 | 02:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت لجنة من كبار الخبراء الطبيين الأميركيين الذين يقدمون المشورة للحكومة لصالح السماح بجرعة معززة من لقاح فايزر لفيروس كورونا، لكل شخص يبلغ من العمر 65 عاما فما فوق، بالإضافة إلى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكورونا الشديد.

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