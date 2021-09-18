تعليق محاكمات المتهمين بتنفيذ هجمات سبتمبر في غوانتانامو

2021/09/18 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قاض أميركي تعليق جلسات محاكمة خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر وأربعة آخرين، الجمعة، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا في قاعة المحكمة في القاعدة البحرية الأميركية في خليج غوانتانامو.

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