وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة 

2021/09/18 | 03:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر -(أ ف ب) – توفي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة الجمعة عن عمر ناهز 84 عاما، بحسب ما أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي.وبث التلفزيون في شريطه الإخباري بيانا لرئاسة الجمهورية أعلن “وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة” الذي تنحى عن السلطة في نيسان/أبريل 2019 تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه.ومنذ […]

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