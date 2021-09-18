ريال مدريد يفقد أحد نجومه في 5 مباريات

2021/09/18 | 03:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني ، عن المباريات التي سيفقد فيها ريال مدريد أحد نجومه، على مدار الأسابيع المقبلة، سواء في الليجا أو دوري أبطال أوروبا.ولم يشارك الظهير الأيسر لريال مدريد فيرلاند ميندي مع الفريق هذا الموسم؛ بسبب الإصابة، ما أجبر كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق على إحداث تغييرات عدة في مركزه.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميندي سيغيب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.وخلال تلك الفترة، سيلتقي ريال مدريد مع فالنسيا وريال مايوركا وفياريال في الليجا، ثم يلعب ضد شريف تيراسبول في دوري الأبطال، قبل أن يعود لمواجهة إسبانيول محليًا.ولاحقا ستبدأ فترة التوقف الدولي، الشهر المقبل، ليعود بعدها ميندي للفريق.ويعتمد أنشيلوتي حاليًا في هذا المركز، على ديفيد ألابا بشكل أكبر ومعه اللاعب الشاب ميجيل جوتيريز، في ظل إصابة مارسيلو أيضًا.

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