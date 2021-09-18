تعاون إسرائيلي مغربي لصناعة

2021/09/18 | 03:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثمرت عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل عن سماح الأخيرة للرباط بتطوير طائرات بدون طيار المعروفة باسم "كامياكز" على أراضيها.

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