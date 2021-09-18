اكتشاف مفاجئ للعلماء بشأن منحوتات جِمال اكتشفت في السعودية

2021/09/18 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل خبراء آثار إلى أن منحوتات جمال اكتشفت في السعودية قبل سنوات يتراوح عمرها بين 7000 و8000 سنة، مما يجعلها أقدم من أهرامات الجيزة وستونهنج.

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