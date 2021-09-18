2021/09/18 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، الجمعة، إن بلاده "تأمل" بأن تتمكن من إثارة خلافها مع فرنسا بشأن أزمة الغواصات "الأسبوع المقبل" في الأمم المتحدة.

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