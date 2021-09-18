ميقاتي: إدخال الوقود الإيراني إلى لبنان

2021/09/18 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، الجمعة، إن إدخال حزب الله لصهاريج الوقود الإيراني إلى لبنان يُعتبر "انتهاكا" لسيادتها.

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