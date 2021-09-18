مديرة صندوق النقد الدولي تنفي التلاعب بالبيانات بهدف استرضاء الصين

2021/09/18 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عارضت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس، ما خلُص إليه تحقيق مستقلّ من أنّها ضغطت خلال عملها السابق في البنك الدولي على موظّفين لتعديل تقرير سعياً منها لتجنّب إغضاب الصين.

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