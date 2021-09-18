انتحار فتاة

2021/09/18 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النيابة العامة المصرية، عدم تداول فيديو انتحار من عرفت إعلاميا بـ"فتاة مول سيتي ستارز"، معتبرة أن التشكيك في الواقعة وتبيان الآراء حول سبب إقدام الفتاة على الانتحار من شأنه "المساس بحرمات الحياة الخاصة".

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