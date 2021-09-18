الصحة العالمية والعمل الدولية تكشفان

2021/09/18 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت منظمتا الصحة العالمية والعمل الدولية، في تقرير جديد نشر الجمعة، أن مليوني شخص لقوا حتفهم بسبب الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل سنة 2016.

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