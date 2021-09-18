ألمانيا: سنقدم خطة لإنشاء قوات الرد السريع في أوروبا

2021/09/18 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب كارينباور، أنها تنوي اقتراح خطة لإنشاء القوات الأوروبية للرد السريع.وقالت الوزيرة في حديثها لصحيفة “Frankfurter Allgemeine Zeitung”: “لا يعني أنه يجب علينا الانفصال عن […]

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