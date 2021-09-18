2021/09/18 | 08:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل جندي إثر تفجير وقع في منطقة داخل الأراضي العراقية.وقالت الوزارة في بيان، إن جنديا “أُصيب بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة، في منطقة أفاشين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل جندي تركي بتفجير داخل الأراضي العراقية المركز الخبري الوطني.

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