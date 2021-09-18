مقدمة كتاب تاريخ الفلسفة: منظور ماركسي - آلان وودز

2021/09/18 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آلان_وودز نقطة البدايةبدأت العمل في كتابة تاريخ الفلسفة منذ حوالي سبعة وعشرين عاماً، عندما كتبت كتاب “العقل في ثورة”، الذي تناول العلاقة بين الفلسفة الماركسية والعلم الحديث.



حقق الكتاب نجاحاً كبيراً، لكن اتضح أنه أطول بكثير مما كنت أتوقعه في الأصل.



بسبب اعتبارات الطول، اضطررت على مضض إلى حذف الجزء الأول، الذي تناول تاريخ الفلسفة، وصولاً إلى ثورة ماركس العظيمة، النظرية المادية الديالكتيكية.

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