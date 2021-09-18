مواقف القيادات «الجهادية» من «خروج » النهضة من الحكم - امال قرامي

2021/09/18 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي تتجّه الأنظار منذ 25 جويلية الفارط، نحو رصد مواقف زعماء الدول الغربية وممثلي الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الأحداث الأخيرة في تونس، ونجد بعض الاهتمام بمتابعة مواقف قادة الدول العربية.



ولا ضير في ذلك مادامت الدولة بحاجة إلى الدعم الخارجي لضمان مصالحها الحيويّة.



في المقابل لا يكترث المهتمون بالشأن السياسي، في الغالب، برصد مواقف القيادات الدينية في حركات «الإسلام السياسي»، ولا بمواقف زعماء التيارات ال ......





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