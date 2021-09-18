كيف استغل أريئيل شارون -الحرب على الإرهاب- كي يلحق -الهزيمة- بالفلسطينيين؟ - ماهر الشريف

2021/09/18 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف أحيت الولايات المتحدة الأميركية الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 التي شنها تنظيم "القاعدة" وأودت بحياة 2977 أميركياً وأميركية، كان من بينهم 343 من رجال الإطفاء الذين لقوا مصرعهم أثناء أداء واجبهم.



وقد ظهرت أسماء ضحايا هذه الجريمة البشعة على شاشة عملاقة عُلقّت عند نصب مانهاتن التذكاري في نيويورك، حيث كان يوجد برجا مركز التجارة العالمي اللذان دمرتهما تلك الهجمات.وكا ......





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