2021/09/18 | 08:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن شيخ الأزهر في مصر، أحمد الطيب، أنه سيزور العراق في بداية شهر تشرين الثاني المقبل، حيث تشمل الزيارة النجف وبغداد والموصل وأربيل.وقال الطيب في تصريح صحفي، إن “الــعــراق بـلـد عـزيـز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيخ الأزهر يعلن موعد زيارته للعراق المركز الخبري الوطني.

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