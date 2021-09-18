2021/09/18 | 08:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قدَّمت نقابة المعلمين جملة من المطالب إلى مجلس الوزراء تتضمن زيادة مخصصات الملاكات التربويَّة بين 250 – 300 الف دينار، وتفعيل فقرة شمولهم بقطع الاراضي واطلاق العلاوات والترفيعات.وقال النقيب عباس السوداني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقترح لزيادة المخصصات المالية لهذه الشريحة المركز الخبري الوطني.

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