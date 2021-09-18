صباحات بغداد مع قرب انتهاء فصل الصيف

2021/09/18 | 09:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تصوير حسين الونان

تتميز أيام الصيف الأخيرة بأجواء مميزة خاصة في وقت الصباح حيث يعتاد البغداديون الى التجول في بعض المناطق القريبة من نهر دجلة.

عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) كانت لها جولة صباحية بين أزقة وشوارع بغداد لتوثيق تفاعل المواطنين مع الأجواء المعتدلة التي يتميز بها هذا الوقت من السنة.

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