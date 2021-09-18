2021/09/18 | 09:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم..اتحاد الكرة الطائرة يجتمع لتحديد موعد انطلاق الدوري الممتاز

يعقد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الية ولوائح منافسات الدوري الممتاز، وتحديد مكان ومواعيد المباريات.

وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد صبيح حنتوش، ان "الاتحاد سيجتمع اليوم لمناقشة منافسات الدوري الممتاز وتحديد مكان ومواعيد المباريات"، مبيناً انه "خلال الاسبوع الحالي سيتم الاعلان عن موعد انطلاق منافسات الدوري الممتاز 2021-2022 وتوزيع اللائحة الفنية للمسابقة بين الاندية".

وأضاف أن "اجتماعاً عقد مع ممثلي اندية الدوري الممتاز قبل ايام وتم الاتفاق على عدد من النقاط، اذ سيكون الدوري في المرحلة الاولى على شكل مجموعتين وتتأهل أربعة أندية من كل مجموعة للمرحلة التي تليها"، لافتاً الى ان "هناك اتفاق من الجميع على أغلب النقاط التي تمت مناقشتها".

وأشار الى انه "سيتم ادراج مسابقة فئة الناشئين لأندية الدوري الممتاز لتكون مرادفة للدوري وبعد ايام قليلة ستوزع اللائحة الفنية للمسابقة بين الاندية".

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