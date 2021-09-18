ميسي رحب بفكرة بيع فاتي لتجديد عقده مع برشلونة

2021/09/18 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يمانع بيع برشلونة لمواهبه الشابة من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للنادي وتجديد عقده، في الميركاتو الصيفي الماضي.ورحل ميسي (34 عاما) عن برشلونة مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم لصفوف باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، بعد فشل مفاوضات تجديد […]

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