حقيقة إزالة

2021/09/18 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام على عقد جولة مباحثات تركية مصرية في أنقرة بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية باللغة العربية منشورات تدعي أن السلطات التركية أزالت نصبا تذكاريا لفض اعتصام رابعة العدوية في مصر، الذي سقط فيه مئات القتلى من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.

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