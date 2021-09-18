العمليات المشتركة تصدر توضيحا بشأن الحظر أثناء فترة الانتخابات

2021/09/18 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، عدم وجود حظر للجوال في يوم الاقتراع 10 تشرين الأول المقبل لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الانتخابات وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار مرشحيهم للبرلمان المقبل، بينما وجَّهت اللجنة الأمنية العليا بنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مراكز الاقتراع.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية (18 ايلول 2021)، ان "خطة العمليات المتعلقة بالانتخابات تتضمن تشديد الحماية على المراكز وطرق وصول الناخبين وصناديق الاقتراع أثناء عمليات النقل والخزن بما يحول دون تعرضها إلى الضرر أو الاحتراق".

وأشار إلى "تهيئة قوات أمنية احتياطية للتدخل حال حصول أي رد فعل سلبي أو شجار أو أي ظرف طارئ يوم الانتخابات"، مبينا أن "قرار عدم اللجوء لمنع التجوال في يوم الاقتراع "هدفه وصول أكبر عدد ممكن من الناخبين إلى المراكز الانتخابية كون التصويت إلكترونيا والأجهزة تغلق بشكل نهائي وموحد في عموم المحافظات عند السابعة مساء".

إلى ذلك، قال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية، في بيان ان "اللجنة قررت تقديم تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الانتخابات".

وأضاف أن "رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري أصدر توجيهات للقوات الأمنية المكلفة بحماية المراكز الانتخابية في جميع المحافظات بتسهيل حركة ونقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الانتخابات المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل للإدلاء بأصواتهم".

وبين أن "القوات الأمنية المكلفة بأمن الانتخابات قد انهت كامل استعداداتها الأمنية من أجل توفير بيئة انتخابية آمنة تضمن سير العملية الانتخابية على أكمل وجه".

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