اجتماع حاسم بشأن مصير اقامة خليجي 25 في البصرة

2021/09/18 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا، الإثنين، بحضور رؤساء الاتحادات الخليجية لحسم مصير النسخة الخامسة والعشرين المقررة أن تقام في مدينة البصرة العراقية خلال شهري كانون الاول وشباط المقبلين.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بتأجيل البطولة إلى موعد آخر في ظل نواقص في ملف جاهزية مدينة البصرة لاستضافة البطولة، الى جانب ضغط كبير تعاني منه أجندة الاتحادات الخليجية محليا وقاريا ودوليا.

وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي لكرة القدم برئاسة اليمني حميد الشيباني، قد قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدنية البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد خلال اجتماع عقد الأربعاء برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين الخليجي والقطري لكرة القدم.

وتضغط بعض الاتحادات الخليجية بأتجاه تأجيل "خليجي 25" الى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2022.

يذكر ان العراق لا يزال يواجه حظرا لإقامة المباريات على أرضه جراء الأوضاع الأمنية منذ العام 2019.

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