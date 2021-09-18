2021/09/18 | 09:11 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية تحذر من نقص بلقاح كورونا يهدد العالم بأسره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/18 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحذر من نقص بلقاح كورونا يهدد العالم بأسره) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحذر من نقص بلقاح كورونا يهدد العالم بأسره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).