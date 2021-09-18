2021/09/18 | 09:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، انه لا حظر للتجوال في العاشر من تشرين الأول 2021 الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.وقــال المـتـحـدث بـاسـم قـيـادة العمليات المـشـتـركـة الـلـواء تحسين الخفاجي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تحسم الجدل بشأن حظر التجوال يوم الاقتراع المركز الخبري الوطني.

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