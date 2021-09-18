ميقاتي لـCNN: نتطلع لمساعدة العرب.. ومن مصلحتهم أن يكون لبنان مستقرا

2021/09/18 | 09:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن الحكومة اللبنانية الجديدة تتطلع الى "الأخ الأكبر" العربي لمساعدتها خلال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مضيفًا أن من مصلحة العرب أن يكون لبنان مستقرا.

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