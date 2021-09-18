2021/09/18 | 09:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واعتبرت التظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيله وإسقاط النظام غير مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها خلال تاريخ الجزائر الحديث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة صاحب المقولة الشهيرة أنا الجزائر بأكملها) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة صاحب المقولة الشهيرة أنا الجزائر بأكملها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).