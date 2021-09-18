العمليات المشتركة تكشف خطة تأمين الاقتراع: لا حظر للتجوال وتهيئة قوات احتياطية

2021/09/18 | 09:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، أنّها لن تفرض حظراً على التجوال في يوم الاقتراع 10 تشرين الأول المقبل، وذلك لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الانتخابات.

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وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (18 أيلول 2021)، إنَّ "خطة العمليات المتعلقة بالانتخابات تتضمن تشديد الحماية على المراكز وطرق وصول الناخبين وصناديق الاقتراع أثناء عمليات النقل والخزن بما يحول دون تعرضها إلى الضرر أو الاحتراق".

وأشار إلى "تهيئة قوات أمنية احتياطية للتدخل حال حصول أي رد فعل سلبي أو شجار أو أي ظرف طارئ يوم الانتخابات".

وأوضح الخفاجي أنَّ قرار عدم اللجوء لمنع التجوال في يوم الاقتراع "هدفه وصول أكبر عدد ممكن من الناخبين إلى المراكز الانتخابية كون التصويت إلكترونيا، والأجهزة تغلق بشكل نهائي وموحد في عموم المحافظات عند السابعة مساء".

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