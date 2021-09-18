2021/09/18 | 09:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حقق سعر خام البصرة ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بعد توقف 30% من إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نتيجة إعصار ايدا مما زاد الطلب على النفط ليربح خام البصرة 1.24 دولار في أسبوع.ورغم انخفاض خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 30 سنتا ليصل الى 74.47 دولاراً، إلا أنه حقق […]

ظهرت المقالة بعد توقف 30% من الانتاج الامريكي..



خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية أولاً على الايام نيوز.

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