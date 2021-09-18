2021/09/18 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن موعد غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن “الأجهزة الالكترونية تُغلق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات العراقية..



تقنية “جديدة” لعرض النتائج خلال 24 ساعة المركز الخبري الوطني.

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