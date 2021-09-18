2021/09/18 | 09:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يعتبر “فيتامين د” من أفضل وأهم العناصر الغذائية بالنسبة للإنسان، حيث يكتسب أهميته في قدرته الفريدة على تعزيز جهاز المناعة، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد الصحية، لكن هذا المكمل الفريد يجب أن يؤخذ بطرق محدده للحصول على أكبر قدر من الفوائد.يقدم “فيتامين د” الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان مثل تقوية العظام وتقوية الجهاز المناعي وتحسين صحة الدماغ وتخفيف أعراض “ضباب الدماغ”، حيث يرتبط نقص “فيتامين د” بالاكتئاب وتقلبات المزاج الحادة.وتشير الكثير من الدراسات إلى أن الإنسان لا يحصل على الكمية الكافية من هذا المكمل عن طريق الطعام مثل اللحوم والأسماك أو أشعة الشمس، الأمر الذي قد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “فيتامين د” يجب تناوله في أوقات محددة ومع بعض الأطعمة لكسب فوائده عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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