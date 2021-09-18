اتحاد الطائرة يجتمع لتحديد موعد انطلاق الدوري الممتاز

2021/09/18 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يعقد الاتحاد العراقي للكرة الطائرة، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة الية ولوائح منافسات الدوري الممتاز، وتحديد مكان ومواعيد المباريات.وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد صبيح حنتوش، ان “الاتحاد سيجتمع اليوم لمناقشة منافسات […]

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