عمرو أديب يتحدث عن طبيعة العلاقة

2021/09/18 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الإعلامي المصري عمرو أديب أن العلاقة بين رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، وطيدة جدا و"ممتدة"، وذلك في إطار تعليقه على إعلان الأول عن مباراة بين نجوم النصر والهلال في مواجه

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