- رَجُلْ - أهم وأجمل وأرقى من الحب قصة قصيرة - منى حلمي

2021/09/18 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي قصة قصيرة ---------------------- " َرجُلْ " أهم وأجمل وأرقى من الحب ------------------------------------------------------------------ استهلكتك قبلي ..النساء .



لم يبق منك شئ ، لألهث وراءه ، لكنني ......





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