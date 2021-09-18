2021/09/18 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#منى_حلمي قصة قصيرة ---------------------- " َرجُلْ " أهم وأجمل وأرقى من الحب ------------------------------------------------------------------ استهلكتك قبلي ..النساء .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- رَجُلْ - أهم وأجمل وأرقى من الحب قصة قصيرة - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#منى_حلمي قصة قصيرة ---------------------- " َرجُلْ " أهم وأجمل وأرقى من الحب ------------------------------------------------------------------ استهلكتك قبلي ..النساء .
لم يبق منك شئ ، لألهث وراءه ، لكنني ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- رَجُلْ - أهم وأجمل وأرقى من الحب قصة قصيرة - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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