- رَجُلْ - أهم وأجمل وأرقى من الحب قصة قصيرة - منى حلمي



- رَجُلْ - أهم وأجمل وأرقى من الحب قصة قصيرة - منى حلمي
2021/09/18 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي قصة قصيرة ---------------------- " َرجُلْ " أهم وأجمل وأرقى من الحب ------------------------------------------------------------------ استهلكتك قبلي ..النساء .

لم يبق منك شئ ، لألهث وراءه ، لكنني ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (- رَجُلْ - أهم وأجمل وأرقى من الحب قصة قصيرة - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (- رَجُلْ - أهم وأجمل وأرقى من الحب قصة قصيرة - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).



واصل القراءة على الحوار المتمدن


Sponsored Links