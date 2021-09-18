ليس كُل عّلاوي .. عّلاوي - امين يونس

2021/09/18 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس حجي فاضل يمتلك مَحَلاً يخبز فيه المعجنات وكان يتفنن كي يُظهِر ان إنتاجهُ أحسن من كل المعجنات الموجودة في المدينة ..



وكان الحاج يُعامِل المتنفذين والمسؤولين والأثرياء ، مُعاملةً خاصّة ويُجاملهم بل ويتملقهم أحياناً ، من أجل كسبهم وفي سبيل تكوين علاقات وصداقات معهم يستفيدُ منها لاحقاً في أعماله .



من ضمن هؤلاء كان حمودي ، فبالإضافة الى كونه ذو نفوذ ، فأنهُ كريمٌ معطاء .



حجي فاضل كان يعرف جيداً أن حمود ......





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