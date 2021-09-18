2021/09/18 | 10:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة الإصابات حول العالم هذا الأسبوع إلى تباطؤ وتيرة تفشي الوباء، حيث سجل العالم 555 ألف إصابة يومياً هذا الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تحذر من نقص لقاحات كورونا في أفريقيا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تحذر من نقص لقاحات كورونا في أفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).