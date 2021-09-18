2021/09/18 | 10:12 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطات بحياة عبد العزيز بوتفليقة.. مهمة سرية وجلطة دماغية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/18 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محطات بحياة عبد العزيز بوتفليقة.. مهمة سرية وجلطة دماغية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محطات بحياة عبد العزيز بوتفليقة.. مهمة سرية وجلطة دماغية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).