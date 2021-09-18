انطلاق عملية امنية في 'جرف الصخر'.. والحشد الشعبي يصدر بيانا

2021/09/18 | 10:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت القوات الامنية السبت، عملية استباقية لتتبع عناصر داعش في جرف النصر بهدف الزيارة الاربعينية.

وذكرت هيئة الحشد في بيان تلقى NRT عربية، (18 ايلول 2021 ) ، ان "قيادة عمليات الجزيرة والبادية وفوج عاشوراء في الحشد ينفذان عملية استباقية في جرف النصر لتأمين الزيارة الاربعينية".

واضافت انه "فذت قوة مشتركة من قيادة عمليات الجزيرة والبادية وفوج عاشوراء في الحشد الشعبي، السبت، عملية استباقية في جرف النصر لتأمين الزيارة الأربعينية".

وبحسب البيان فقد "طهرت القوة خلال الساعات الأولى من العملية 3 كم2، وعثرت على عدة مضافات تضم مواد لوجستية للدواعش في منطقتي هور حسين والخنافسة في جرف النصر".

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