انطلاق عملية عسكرية في ديالى لتطهير عدد من  المناطق

2021/09/18 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني ، اليوم السبت، بانطلاق عملية عسكرية في ديالى لتطهير عدد من المناطق.وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "عملية مشتركة أنطلقت بعد ورود معلومات استخباراتية عن اماكن تواجد عصابات داعش الارهابي في شمال شرق المقدادية شمال شرق بعقوبة في منطقة أبو دهن ومنطقة طنيرة"، لافتا الى انه "تم تطهير أكثر من ٥ كيلو ".

واضاف انه "تم العثور على مضافة تحتوي على مواد دعم الوجستي.و مواد طبية تابعة لداعش في قضاء المقدادية.في بساتين ابو دهن"، مبينا انه "تم تدميرها بالكامل".

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