شيخ الأزهر يعلن موعد وبرنامج زيارته المرتقبة إلى العراق

2021/09/18 | 10:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن شيخ الأزهر احمد الطيب، السبت، أنه سيزور العراق مطلع تشرين الثاني المقبل.

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وقال الطيب (18 ايلول 2021)، "سأزور العراق مطلع تشرين الثاني المقبل".

وأضاف أنّ "الزيارة تشمل النجف الأشرف وبغداد والموصل وأربيل".

وأكد أن "العراق بلد عزيز على قلبي وأتمنى زيارته واللقاء بشعبه الكريم".

"جريدة الصباح"

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