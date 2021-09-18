النزاهة تبين حجم الأموال المستردة من الخارج

2021/09/18 | 10:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، عن حجم الأموال التي قام العراق باستردادها خلال الفترة الماضية من عدة دول بينها دولة جارة.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد ونائب رئيس “صندوق استرداد أموال العراق” بهيئة النزاهة معتز فيصل العباسي، إن “الصندوق واجه العديد من التحديات منها عدم توفر الموازنة الا منتصف عام 2021، واستطاع خلال مدة تأسيسه أن يسترد من الاردن 65 ألف دولار بالتعاون مع الجهات المختصة والقانونية، إضافة إلى استرداد قرابة 12 مليون يورو من إسبانيا بالتعاون مع الجهات المختصة القانونية”.

ولفت العباسي إلى أن “الصندوق استطاع وبجهد آخر استرداد قرابة 26 مليون دولار من ألمانيا بالتعاون مع الجهات المختصة”.

وأوضح، أن “هناك اتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستوى الدولي والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتنص آلياتهما على كيفية استرداد الاموال والحصول عليها”.

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