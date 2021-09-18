2021/09/18 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات، البدء بعملية التصدير إلى العراق بنظام (Door To Door)، اليوم السبت.وقال الذيابات، إن النقابة أصدرت تأشيرات لـ200 صهريج لنقل النفط، و200 تأشيرة لسائقين عراقيين.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق المركز الخبري الوطني.

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