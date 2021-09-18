الصحة: نسبة إصابة الملقحين بكورونا “1 بالالف”

2021/09/18 | 10:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل انخفاض كبير باعداد المراجعين إلى مستشفياتها من الملقحين المصابين بالوباء بسبب اعراضهم الخفيفة، بنسبة وصلت إلى 1 بالالف.وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي في بيان وصل “النور نيوز”، إن “المراقبين والوبائيين والخبراء لا يستبعدون حدوث موجات جديدة من الوباء بسبب التغييرات التي تطرأ على الفيروس، لان كورونا …

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