المشتركة: لا حظر للتجوال يوم الاقتراع

2021/09/18 | 10:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الانتخابات وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار مرشحيهم للبرلمان المقبل.

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