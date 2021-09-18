التحالف الدولي للقوات العراقية: نحن أقوى معًا

2021/09/18 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو، السبت، ان التحالف سيواصل جهوده من أجل تمكين الحكومة العراقية من تحقيق الاستقرار في المنطقة.وقال ماروتو في تدوينة تابعها “المركز الخبري الوطني”، “سيواصل التحالف […]

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