الاختلاف والتناقض بين قيادة الدولة ومؤسساتها الوسطى والدنيا في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/18 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي تعتبر الدولة البنية الفوقية في المجتمع ويجب أن يكون جميع بنيانها متوحد ومنسجم فكرياً وأيديولوجياً وسياسياً بين جميع منتسبيها حتى تستطيع الدولة ومؤسساتها أن تنجز أعمالها وفق الدستور والقانون والمراسيم الوطنية العراقية وأن يسود الانسجام والطاعة والاحترام والمصداقية بين الدولة ومؤسساتها المختلفة من القاعدة حتى القمة من خلال الالتزام وتنفيذ نصوص القانون وتطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء ال ......





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